Raiola e Paratici, Paratici e Raiola. Si sono visti, due giorni fa, e si sono parlati. Anche di Paul Pogba? E' lecito. Così come è plausibile che abbiano parlato del futuro di Bernardeschi e delle ultime su Matthijs de Ligt. Pogba, intanto, continua a tenere banco nelle idee della Juventus. Era un obiettivo prima che il covid cambiasse tutto, soprattutto i canoni del mercato bianconero. Poi? E' tornato ad essere un sogno, come già capitato nelle scorse edizioni di mercato. Come raccontato anche su Calciomercato.com, tornerebbe obiettivo solo se non dovesse rinnovare con lo United, o se dovesse imporre la sua decisione in qualche modo.