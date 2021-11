Sarà in campo Federico? Tutti gli indizi lasciano pensare che no, non ci sarà spazio per l'esterno bianconero nella partita con lo Zenit. Anche per una questione di ruolo. Per Federico, infatti, lo spazio disponibile sarebbe quello laterale, con Allegri che però sta seriamente meditando di abbottonare per proteggere una difesa di nuovo e improvvisamente apparsa incerta: è quindi questo il dubbio della vigilia di Juve-Zenit, quello principale almeno, se Chiesa sarà in campo. Dal primo minuto o a partita in corso.