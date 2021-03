7









Un fallimento totale. L'uscita dalla Champions League agli ottavi brucia ancora, perché con il passare dei giorni è apparsa più chiaro il peso di questo flop. La Juventus, infatti, è stata l'unica delle prime 8 squadre d'Europa (le vincitrici dei rispettivi gironi di Champions) a non arrivare ai quarti. A perdere il doppio confronto con una squadra sulla carta più debole. E il sorteggio odierno non fa che accrescere il rammarico per quanto successo.



SORTEGGIO - Sì, perché il Porto nel suo percorso europeo ha pescato il Chelsea per i quarti: un'ottima squadra, in salute e con tanti giovani interessanti, ma non una big assoluta del calcio europeo. Insomma, una sfida da giocarsi a viso aperto e che una Juve ideale avrebbe potuto affrontare con l'obiettivo di avanzare ancora. Il rimpianto più grande, però, resta il primo: l'eliminazione prematura contro il Porto. Sarebbe bastato poco, pochissimo per approdare ai quarti e giocarsi tutto nei turni successivi. E in caso di un sorteggio "buono" ci sarebbe stata la consapevolezza di poter andare avanti, in caso di una pescata "malevola" un'eventuale uscita non avrebbe avuto certo i contorni di un fallimento. Quello che invece ora non si puà fare a meno di nominare...