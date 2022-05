Come racconta Gazzetta, l'Under 23 della Juventus può andare in Serie B! Sarebbe il coronamento di una stagione già positiva, che ha avuto come protagonista un gruppo molto giovane, con un’età media di 21 anni e 21 giorni.



La B sarebbe infatti l’ultimo traguardo che l’Under 23 può permettersi, perché il regolamento prevede che le seconde squadre possano militare al massimo nella categoria inferiore a quella della prima squadra del club di appartenenza. Si possono schierare un massimo di 4 calciatori Over (sopra i 23 anni) ma che non abbiano superato le 50 presenze in A e gli Under non devono aver fatto più di 5 presenze (ciascuna superiore ai 30’) in prima squadra nel corso della stagione.