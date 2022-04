4









Come racconta il Corriere dello Sport, Dybala non si arrende al destino e punta anche ad obiettivi personali in questo finale di stagione: è a quota 113 gol con la Juve, decimo bomber di tutti i tempi del club, a due lunghezze dai 115 di Roberto Baggio, al nono posto. Il sorpasso è alla portata, ma deve incrementare il numero di reti e deve farlo subito.