3









Al lavoro per la Juve. Firmato? Mino Raiola. Non è una novità: da Pogba a De Ligt, sul tavolo bianconero c'è sempre la firma del super agente di origini italiane ma di formazione olandese. L'ultimo nome è quello di Andrea Pinamonti, attuale centravanti del Genoa. Il club torinese ha messo gli occhi sull'attaccante ventunenne: non per trattenerlo, solo per una questione di prospettiva. Un elemento da far crescere, insomma: poi si vedrà. DERBY - Pinamonti, ceduto dall'Inter un anno fa al Genoa, adesso è alla ricerca di un'esperienza stimolante: l'obiettivo, a lungo termine, è comunque quello di tornare in una grande squadra. Ecco perché con la Juve c'è un duplice scambio di sguardi, molto interessati. Secondo il Corriere dello Sport, trovare un accordo tra le parti non dovrebbe essere complicato: ci sono due fronti aperti niente male, come quello di Perin e Favilli. Raiola lavora per la Juve. E per Pina.