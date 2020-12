Bryan Reynolds, eccolo l'ultimo nome per la Juventus. E' quello del terzino americano, classe 2001, giocatore di Dallas con cui gli accordi sembrano vicini eppure non ancora a un passo. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Reynolds fa parte di un progetto di più ampio respiro, con la 'linea verde' che ormai domina il mercato organizzato da Fabio Paratici. "Vuole aprire un nuovo ciclo con Andrea Pirlo", le parole del quotidiano. Che sottolinea la vicinanza del tecnico ai ragazzi. Del resto, si tratta pur sempre di "un allenatore di 41 anni che alla prima partita su una panchina di A fa esordire da titolare Gianluca Frabotta e alla terza manda in campo dall’inizio Manolo Portanova".