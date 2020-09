La Juventus è su Olivier Giroud. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ultimo nome è il centravanti francese del Chelsea, in uscita dai Blues dopo l'acquisto di Werner. Il francese si libererebbe dai Blues soltanto per l'opzione bianconera e sarebbe una vera e propria occasione per la Juve: la trattativa sarebbe rapida e soprattutto veloce, da Londra sarebbe già arrivata l'apertura totale all'operazione.



TENTATIVO PER KEAN - Intanto, nuovo tentativo per il ritorno di Moise Kean per l'Everton. Anche se da Liverpool non sembrano aprire alla possibilità di cedere il giovane italiano in prestito. Si fa il nome di Ramsey come possibile contropartita, ma la trattativa parte indubbiamente in salita.