L'ultimo nome per l'attacco della Juventus è quello di Karim Benzema. Non di certo un 'giovane', non di certo il massimo rappresentante dello svecchiamento in atto: ma un nome solido, che potrebbe accontentare davvero tutti. A richiederlo in prima persona sarebbe stato Cristiano Ronaldo: secondo la Gazzetta dello Sport, il francese potrebbe valutare finito il ciclo al Real, nonostante l'ottimo rapporto con Zidane. LA SPIEGAZIONE - Alfredo Pedullà, sul sito della Rosea, ha così commentato la situazione: "La Juve vuole prendere un attaccante, al netto della situazione di Paulo Dybala. E Ronaldo farà una richiesta alla Juventus: quella di prendere Karim Benzema. Benzema, il suo punto di riferimento, il gemello al Real Madrid. Ha una clausola da un miliardo e ha rinnovato fino al 2022. Ma nella vita ci sono anche le situazioni di fine ciclo. O meglio: lo farà Ronaldo, che chiederà alla Juve di fare un tentativo. Douglas Costa e Bernardeschi sul mercato, partirà almeno uno dei due".