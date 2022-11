In bilico tra l'essere confermato o andare in prestito a giocare di più;L'ultimo mese però, fa tendere verso la permanenza a Torino. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore del Frosinone ha chiuso in crescita, giocando da titolare contro la Lazio, oltre alla presenza con l'Italia. L'idea della dirigenza bianconera sembra quindi quella di confermare in rosa Gatti, anche perché con Leonardo Bonucci spesso lasciato in panchina da Allegri, l'importanza del piemontese potrebbe aumentare ancora durante il corso della stagione.