Domenica 22 agosto, ore 18:30, la Juventus di Max Allegri comincerà il campionato di Serie A 2021-2022. Ma prima di quella fatidica data, che impegni amichevoli avrà ancora dopo quelli contro Cesena e Monza? Ci saranno due test decisamente probanti per i bianconeri: oltre al ben noto Trofeo Gamper contro il Barcellona, in programma questa domenica alle 21:30, è notizia di ieri cheE sarà l'occasione in cui l'Allianz Stadium riaprirà ai tifosi! E probabilmente sarà la prima volta che si riaffronterà Demiral da avversario.