I minuti scorrono e si portano via le ultime ore di questo calciomercato, il primo dell'anno 2021. Alle ore 20 di oggi, lunedì 1 febbraio, si chiude la campagna trasferimenti invernale in Italia. Oggi è l'ultima occasione a disposizione dei club per chiudere gli ultimi colpi. Anche per la Juventus, che ha ancora diversi affari in ballo. IlBiancoNero.com segue in tempo reale tutte le principali trattative di giornata.

12.45 - Il Parma forte su Scamacca: offerta da 25 milioni bonus compresi, attivabili in caso di salvezza. Il Sassuolo vacilla, il Genoa prima vuole il sostituto.



12.30 - Chi è Mattia Compagnon: il nuovo colpo della Juve Under 23



12.15 - Chi è Pecorino: nuova stella dell'U23



12.00 - Mandragora è a Torino, sta svolgendo le visite mediche con il Toro.



11.30 - Il Bologna piomba su Rugani!



11 - Dalla Turchia: 'Liverpool su Demiral, offerta last minute alla Juve: 50 milioni!'



10.30 - Caso Dzeko, Inter, Juve ed estero: cosa può accadere oggi



9.45 - Juve, cosa manca per chiudere il colpo Capone: le ultime sullo scambio con l'Atalanta



9.30 - Juve, Mandragora al Torino: oggi visite e firma, ecco l'accordo e le cifre



9.15 - Juve, due colpi per l'Under 23: le visite mediche



9 - Juve-Torino, asse caldo: Mandragora, Rugani e un terzo colpo! 'L'anticipo per Singo', tifosi contro Cairo



8.30 - Retroscena Juve: il clamoroso scambio proposto per Khedira



8 - Juve, Khedira saluta e libera un posto. Tutti i nomi per l'ultimo giorno di mercato