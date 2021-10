La certezza?. Tutto il resto è da capire, annusare, realizzare. Però si riparte dallo spagnolo, si riparte dalla sua corsa e dal suo ingegno. Soprattutto, dalle sue soluzioni. Alvaro sarà il centro dell'attacco bianconero: con lui ci sarà certamente un altro elemento, proprio al suo fianco.L'ultimo ballottaggio è infatti tra Chiesa e Kulusevski, Federico o Dejan. Moise Kean è fuori e forse avrebbe giocato, perché da una settimana l'attaccante si allenava anche per l'opzione 'doppio centravanti'. Tutto rimandato, e tutto in ballo. In particolare per lo svedese, entrato alla grande nelle ultime due partite e in grado di fare la differenza con pochi minuti e metri a disposizione. Nessun dubbio su Dybala: parte dalla panchina.