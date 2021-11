Un ultimo dubbio, tutto da sciogliere nella notte che accompagna al sabato di campionato, tredicesimo turno ma soprattutto nuovo match dopo la sosta. Fa tutta la differenza del mondo, e l'ha detto anche Allegri in conferenza stampa: queste sono partite da non sbagliare. In particolare se hai tante assenze, se arrivi da pochi giorni di lavoro, se la preparazione è stata minima. Conta l'applicazione, e tanto. E forse è tutto.Ecco perché Allegri non vuole lasciare nulla d'intentato, anche nelle scelte quasi obbligate di formazione.Il brasiliano è tornato non al top della condizione: viaggi e partite l'hanno comunque provato. Nulla di eclatante, ma una sua eventuale assenza potrebbe cambiare i piani di Max. Sarebbe difesa a 3 o a 4, in quel caso? Al momento, Sandro va comunque verso una maglia da titolare, dunque si tratterebbe di difesa a 4 (con Danilo regolarmente sul lato opposto). Se non dovesse farcela, retroguardia a 3 con Cuadrado da una parte e Chiesa dall'altra. Difficile vedere Luca Pellegrini sostituto naturale di Alex.