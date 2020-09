6









C'è una voragine sulla sinistra: ha la forma dell'addio di Luca Pellegrini sommata ai punti interrogativi che porta con sé Mattia De Sciglio. Cosa vuol dire? Che la Juventus sta cercando un esterno, un esterno mancino. E molto probabilmente, nella lunga lista di Fabio Paratici, il nome cerchiato in rosso è quello di Emerson Palmieri.



IPOTESI PRESTITO - Sì, la Juve pensa a un terzino e si è fiondata immediatamente sul vecchio, vecchissimo pallino del CFO bianconero (che lo seguiva dai tempi del Palermo, quini della Roma). Emerson Palmieri, oggi in uscita dal Chelsea dopo l'acquisto Chilwell da parte dei Blues, può però arrivare soltanto in un caso: gli inglesi dovranno aprire al prestito con diritto di riscatto. Un'operazione possibile, nonostante la riluttanza iniziale del club gestito da Frankie Lampard. Le prossime ore sono decisive: non si vive di solo Frabotta, la Juventus sta studiando il colpo.