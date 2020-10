Tre certezze e un'assenza - che non è affatto una bocciatura - per Pirlo in Juve-Verona. E iniziamo proprio da quest'ultima, che vede protagonista Dejan Kulusevski: solo panchina per il centrocampista svedese, che farà spazio ad Aaron Ramsey nella cabina di regia offensiva. Dal trequartista alla punta, o meglio seconda punta: sembra scontato l'utilizzo di Paulo Dybala dal primo minuto, così come per Arthur nella mediana a due (Rabiot al suo fianco?). Occhio anche a Frabotta: al momento, nel ballottaggio con Bernardeschi, sembra ci sia l'esterno classe '99 in vantaggio.