Dal sito ufficialeDopo la vittoria per 1-0 in amichevole contro il Rijeka, la seconda consecutiva dopo quella contro l’Arsenal a Londra sabato 17 dicembre, la Juventus si è ritrovata questa mattina al Training Center per l’ultima giornata di lavoro prima della breve sosta natalizia.Un allenamento, quello odierno, che si è focalizzato su questo menù: scarico per una parte del gruppo, lavoro tecnico, combinazioni e tiri in porta per gli altri giocatori.Come detto, i bianconeri osserveranno tre giorni di riposo in concomitanza delle festività natalizie e si ritroveranno alla Continassa martedì 27 dicembre per preparare l’ultima amichevole in programma prima della ripresa della Serie A, quella contro lo Standard Liegi che si giocherà venerdì 30 dicembre alle ore 14:30 sempre all’Allianz Stadium, ma questa volta a porte aperte per chiudere il 2022 insieme