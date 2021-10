La Juventus è parecchio tempo che non si trova a giocare il 9 ottobre. L'ultima volta accadde 33 anni fa. Era la prima giornata della Serie A 1988-89 e i bianconeri di Zoff si recavano in trasferta a Como, allo stadio Sinigaglia che sta letteralmente in riva al lago, per affrontare i lariani allenati da Rino Marchesi.Attualmente il Como è una neopromossa in Serie B.