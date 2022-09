Alla Bobo TV, ecco il commento di: "Ormai non si dice più che vincere è l’unica cosa che conta, ma per coprire o non vedere problemi, ci si fa bastare la sconfitta con onore. Tutto questo non è per niente rispettoso per la grandezza e la storia della Juventus. Io penso sia necessaria un'analisi seria e onesta per costruire un percorso, non far passare per buona una sconfitta dove il Psg si fa bastare due giocate e poi gioca in ciabatte".