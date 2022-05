Come racconta Gazzetta, Max era abituato a mietere trofei e la Coppa Italia è sempre stato il suo terreno di caccia preferito: 4 finali, 4 successi. Questa stagione invece resterà nella storia come la prima dal 2011 senza titoli. L’ultima era successo con Delneri in panchina, quando la Juventus arrivò settima. Allegri quel ciclo iniziato da Conte lo aveva proseguito in maniera magistrale, aggiungendo 5 tricolori, ma in questa stagione il raccolto è stato nullo. La possibilità di giocare la prossima Champions è tutto ciò che resta di un’annata che non può essere soddisfacente.