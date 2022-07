Non sarà facile, ma lacontinua a sperarci. O meglio: Allegri continua a sperarci. Perché questo è il momento dove sul mercato, con la giusta intraprendenza e soprattutto i giusti assegni, in qualche modo la strada maestra riesce sempre a tornare, a rimettersi in carreggiata.Premessa: è molto complicato. Anzi, è complicatissimo. Anche perché il giocatore è stanco di avere mezze risposte sul futuro, e quindi accetterebbe solo una soluzione che duri nel tempo. Tradotto: di prestiti non se ne parla, nonostante se ne sia parlato, pure tra Juve e Atletico.Le cifre? Si parte dai 35 milioni. Troppi, per ora, per la Juventus.