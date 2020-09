2









Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al momento Sami Khedira starebbe 'nicchiando'. Il centrocampista tedesco non ha ancora visto "le maniere forti" della Juventus, anche perché in questi giorni il tedesco ha ripreso a lavorare parzialmente in gruppo. Non c'è un accordo per la risoluzione del contratto: il club vuole ottenerlo prima dell'inizio del campionato. Dai bianconeri è arrivata comunque un'offerta importante: 2,5 milioni di euro sui 6 previsti dal contratto. Sami finge di non ascoltare: vorrebbe la cifra intera, recuperare e dimostrare a Pirlo che è ancora in grado di giocare ad alti livelli. Staremo a vedere.