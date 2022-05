Come racconta Gazzetta, l’ultima volta che Paul Pogba è stato a Torino era autunno, si giocava la Nations League e lui dopo una prestazione sontuosa in maglia bleu nella semifinale con il Belgio lanciò l’ennesimo messaggio d’amore ai tifosi della Juventus: "Parlo sempre con i miei ex compagni — raccontò —, ma ora sono a Manchester e ho ancora un anno di contratto, poi vedremo. A Torino però sto bene".