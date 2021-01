Anche Fabio Quagliarella nel calderone degli attaccanti in orbita Juventus. Il giocatore stabiese, con un passato bianconero tra il 2010 e il 2014, sarebbe l'ultima idea della dirigenza juventina, alla ricerca costante di una quarta punta da affiancare a Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Alvaro Morata.



L'IDEA - A raccontarlo, Antonio Barillà de La Stampa: Quagliarella è attualmente sotto contratto con la Sampdoria e ha messo a segno 7 reti in 14 presenze. L'attaccante napoletano avrebbe intenzione di ritirarsi al termine della stagione, e aspetta di capire se e come ci possa essere la possibilità di tornare a Torino, ovviamente sponda bianconera.