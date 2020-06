E la Juve ci prova, con una nuova idea per l'attacco. Si tratta di Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina. Come racconta TMW, il ventenne - alla prima stagione completa nella rosa viola - interessa per prospettiva e talento. Sei gol in questa stagione, con la formazione toscana che non ha ancora fissato un prezzo per il suo cartellino. Commisso vorrebbe partire da una base di venticinque milioni di euro, coi bianconeri resta aperto anche il tavolo Chiesa, sul quale il patron italoamericano punta e scommette tanto. 70 milioni è il listino dell'esterno, che vorrebbe la Juve o in seconda battuta i nerazzurri. Da Paratici, ancora sondaggi. Nessuna mossa concreta.