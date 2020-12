1









A volte ritornano. È quello che potrebbe succedere a Fernando Llorente, centravanti del Napoli e ultima idea di mercato della Juventus. È quanto riporta Tuttosport, che ha accostato il nome dello spagnolo alla Vecchia Signora dopo gli anni vissuti in bianconero tra il 2013 e il 2015. Llorente è da tempo ai margini del progetto tecnico del Napoli, è in cerca di una nuova sistemazione e potrebbe fungere da vice del connazionale Alvaro Morata. La famosa "quarta punta", un ruolo per il quale Fabio Paratici sta lavorando su diversi fronti.