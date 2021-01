3









Juve, alla fine chi arriva? L'attaccante, nonostante l'attesa spasmodica, non è ancora arrivata. Ma i bianconeri continuano a cercarlo, come una terra promessa alla quale - prima o poi - bisognerà pur approdare. La Juve dunque non cambia volontà, semmai guarda altrove, a nuovi obiettivi. Non ha intenzione di fare grossi investimenti (come potrebbe esserlo Scamacca), ha accantonato già un po' di soluzioni low cost (Pellé, Pavoletti). E come riporta Calciomercato.com, le sorprese sono all'ordine del giorno. A partire dal possibile interessamento per Piatek. IL NUOVO NOME - E' un'idea, l'ex Milan. Secondo quanto racconta CM, il primo nome resta quello di Scamacca. Poi c'è Krzysztof: soprattutto con l'Hertha Berlino che resta fino a oggi forse l'unico club in grado di aver presentato un'offerta concreta per Federico Bernardeschi, i contatti si sono spostati anche sul centravanti. Si ipotizza uno scambio di prestiti, giusto per mettere d'accordo entrambe le società. Piatek non direbbe di no, chiaramente: ma a pesare è la volontà di Bernardeschi, che ha già rifiutato più volte l'opzione tedesca.