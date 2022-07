. La Juve non aveva intenzione di cedere l'olandese, anzi, avrebbe voluto tenerlo e rinnovargli il contratto, ma la richiesta del difensore ha aperto il mercato. Con Chelsea e Bayern Monaco che si sono fatte sotto e, soprattutto, con i bavaresi che hanno presentato un'offerta ufficiale nelle scorse ore, ad oggi comunque troppo bassa per poter essere accettata. Ma i bianconeri non vogliono farsi trovare impreparati e così i così si muovono per l'erede, anticipando i tempi.- La prima idea, difficile, resta sempre Kalidou Koulibaly, il profilo migliore come pensano dalle parti della Continassa. Dietro di lui Gabriel Magalhaes dell’Arsenal e Bremer del Torino, su cui l'Inter è avanti. Ma nelle ultime ore gode di un posto di rilievo nelle valutazioni anche, centrale del Villarreal, in gol in Champions proprio contro i bianconeri. Lo spagnolo piace, anche se la valutazione è ancora molto alta.