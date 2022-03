Non solo Renato Sanches. L'ultima idea per il centrocampo della Juventus è Thomas Partey. Un vecchio pallino, per cui la dirigenza bianconera è stata sul punto di sferrare l’attacco quando il giocatore era ancora di proprietà dell’Atletico Madrid. Ora il contratto con i Gunners è lungo (scadenza 2025) e la valutazione che circola - non meno di 40 milioni - può scoraggiare, ma la Juventus per ora s’affaccia alla finestra e da lì manda segnali. Lo riporta Tuttosport.