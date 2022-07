Per prima cosa andrà a caccia di un centrale, che sostituirà De Ligt, poi penserà al resto. Intanto, però, in attesa delle prime amichevoli in America, la Juve è scesa in campo ieri contro il Pinerolo, vincendo 9-0. Una bella sgambata per una Juve che sta nascendo e vuole ritornare grande. E dalla cintola in su Massimiliano Allegri ha una discreta batteria di possibilità...Fin qui, scrive la Gazzetta, "abbiamo dato per scontato il 4-3-3 ed è un azzardo perché Allegri ama mischiare gli ingredienti e non puoi mai sapere che torta esca dal suo forno". E nel 4-3-3,ha sempre avuto il ruolo di esterno d’attacco sulla destra, suo habitat naturale. Ma, spiega la Rosea, Allegri in Europa potrebbe disporlo a centrocampo, come interno destro, con Locatelli o Zakaria davanti alla difesa e con Pogba sul lato sinistro. Una straordinaria coppia di mezzali, che alzerebbero il tasso tecnico del palleggio e gli inserimenti con gol.