Adesso tocca... ai giovani. Come, recuperati tutti, ci saranno ancora i ragazzi in campo? E' l'ultima idea di Massimiliano Allegri, che riavrà intanto i fab four tutti insieme,. Di questi, ne giocheranno solo due, almeno all’inizio, visto che Fede e Paul sono appena rientrati da un infortunio. In particolare Pogba: è alla seconda convocazione stagionale, non ha ancora debuttato.Come racconta La Gazzetta dello Sport, Allegri è molto tentato dal lanciare il giovane(classe 2001, appena 2’ in stagione), al posto di Leandro, che sembrava titolare designato. In difesa il trio brasiliano. Allegri non si fida del Toro ma rivendica i 47 punti fatti, al netto della penalizzazione: "Il derby è importante per tutti, soprattutto per noi che dobbiamo continuare a scalare la classific"a.