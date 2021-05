Gigi Buffon giocherà la sua ultima partita come portiere (titolare) della Juventus stasera. Chiuderà con la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta una storia d'amore incredibile.



Anche per Giorgio Chiellini potrebbe essere una delle ultime sgambate in bianconero, perché anche lui pensa all'addio... al calcio, però. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, un incontro con la società è alle porte: lì si deciderà. La Juve sceglierà presto il gruppo dirigente e l’allenatore per il 2021-22, poi si parlerà di calciatori. Chiellini ora c'è e intanto progetta una vita da dirigente.



Ma ci sono altri sei giocatori in bilico: questa rischia di essere l'ultima finale alla Juve per tanti: da Cristiano Ronaldo a Dybala, da Szczesny a Morata, da Demiral a Ramsey.