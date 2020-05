L'Uefa ricorda un capolavoro di Alex Del Piero di 17 anni fa. Il 14 maggio del 2003, infatti, i bianconeri batterono per 3-1 il Real Madrid nella semifinale di ritorno di Champions League strappando il pass per la finale di Manchester. Ad aprire le danze quella sera fu un gol di David Trezeguet al quale seguì lo splendido raddoppio del capitano che stoppò la palla si sposto la palla sulla destra e calciò secco sul primo palo mandando in visibilio il Delle Alpi. Anche Alex ha ricordato quella rete riprendendo il video postato dall'Uefa su Twitter.