Torna la preoccupazione sul Fair Play Finanziario dell'Uefa. Come racconta Gazzetta, le regole verranno riscritte entro maggio e le nuove norme dovrebbero entrare in vigore dal 2024-205. Le vecchie, però, non sono cadute in prescrizione e i conti bianconeri sono allora finiti sotto stretta osservazione. L'Uefa ha concesso ai club di spalmare le perdite: in questo arco temporale, non possono superare i 30 milioni.



I CONTI JUVE - Nella relazione che accompagna l’approvazione della semestrale di bilancio si scrive: "Nel mese di febbraio 2022, la Società ha integrato le informazioni con quelle previsionali per l’esercizio al 30 giugno 2022 e il Club Financial Control Body della Uefa ha avviato l’attività di monitoraggio, tenuto conto del mancato rispetto prospettico del requisito di pareggio di bilancio per il periodo di rilevazione". Di fatto, il club è sotto osservazione dell’Uefa. La Juve aveva chiuso la scorsa stagione con un passivo di 210 milioni, nei primi sei mesi di questa ha registrato un rosso di 119, facendo prevedere perdite complessive per 160-180 a giugno. LE CONSEGUENZE - L'Uefa in passato puniva pesantemente, oggi i club europei non si aspettano sanzioni. Per Gazzetta, l'ampio numero delle squadre coinvolte rende l’ipotesi di squalifiche fuori discussione, ma anche le multe, che al momento non si possono escludere, sono ritenute improbabili perché ulteriormente punitive sul piano economico.