Un ricordo e un saluto mancati. Ilè sempre una data particolare, una data in cui la mente torna alle 39 vittime dell’Heysel, morte durante la finale di Coppa dei Campioni, il 29 maggio 1985. In tanti hanno omaggiato i tifosi bianconeri - sia tra i club che tra le istituzioni - ma all’appello è mancata l’Uefa, organizzatrice dell'evento. "Ma niente, zero post, zero ricordi, zero memoria per le trentanove vittime di una follia, trentanove appassionati di cacio europei. Che peccato", sottolinea Tuttosport.