Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese di proprietà della Juventus, non partirà nel mercato di gennaio. È quanto ha spiegato l’agente Luca De Simone parlando ai microfoni di CalcioNapoli24TV: "Resterà in bianconero, la volontà è quella di mettere minutaggio in prospettiva nazionale. Ci sono club che chiedono informazioni, tutti chiedono prestiti. Napoli? Tema a noi caro, è ovvio che nel suo cuore ci sia la sua terra".