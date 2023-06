L'sembra portare bene a Federico, che questa sera dovrebbe far parte dell'undici titolare dellaalla Dacia Arena. Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie A, quella friulana è infatti l'unica contro cui l'esterno classe 1997 non ha mai perso (per lui 7 vittorie e 4 pareggi); contro di lei, poi, oltre a segnare una rete (3 gennaio 2021) ha fornito tre assist, e solo contro il Torino (quattro) ne conta di più nella competizione.