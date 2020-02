Non solo Spal-Juventus. Il week-end bianconero è ricco di impegni, con la prima squadra impegnata a Ferrara, ma anche con il settore giovanile che scende in campo. A partire dall'U23 in Serie C, ecco il calendario degli eventi in programma:



UNDER 23

GARA CAMPIONATO 23A GIORNATA

DOMENICA 23 FEBBRAIO ORE 15,00

JUVENTUS U23 - PIANESE

STADIO MOCCAGATTA SPALTO ROVERETO 17, ALESSANDRIA



UNDER 19

GARA CAMPIONATO 5A GIORNATA - RITORNO

DOMENICA 23 FEBBRAIO ORE 10,00

JUVENTUS - PESCARA

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 - VINOVO



UNDER 17

GARA CAMPIONATO 7A GIORNATA - RITORNO

DOMENICA 23 FEBBRAIO ORE 11,00

PISA - JUVENTUS

SAN CATALDO VIA GUIDO DE RUGGIERO 1 - PISA



FEMMINILE



UNDER 17

DOMENICA 23 FEBBRAIO ORE 16,00

GARA DI CAMPIONATO VIRTUS ENTELLA - JUVENTUS

Loc. Selaschi, Leivi (GE)



UNDER 15

SABATO 22 FEBBRAIO ORE 16,00

GARA DI CAMPIONATO JUVENTUS - ALESSANDRIA

Via del Castello 3, CHISOLA