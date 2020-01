La Juventus è un brand internazionale, a prescindere che si parli di prima squadra o giovanili. L'ultima prova, infatti, arriva direttamente dall'Indonesia: oggi la Juventus U17 è scesa in campo contro la Garuda Select, una formazione di ragazzi pari età allenata da Des Walker, ex difensore della nazionale inglese che ha avuto un passaggio anche in Serie A, alla Sampdoria. Così, la Juventus fa un "viaggio" in Indonesia, anche se solo virtuale. Infatti, i ragazzi di Walker sono arrivati a Vinovo per la trasferta (oggi alle 15.30), ma le immagini della partita hanno fatto il giro del mondo, letteralmente: su YouTube, infatti, è possibile seguire ognuna delle avventure della selezione indonesiana, che ha già giocato contro i migliori vivai della Premier.