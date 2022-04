25









Da oggetto misterioso ed equivoco tattico, a imprescindibile della mediana. Dai fischi agli applausi, fino a diventare nuovo idolo della tifoseria. La trasformazione di Adrien Rabiot sembra essere completata: ci ha messo parecchio tempo ma, per la prima volta dal suo arrivo a Torino, il centrocampista francese ha acquisito centralità nel progetto Juventus. La svolta nella partita contro l’Inter, quando è uscito dal terreno di gioco come migliore in campo, per poi infiammare i tifosi sui social, con le critiche all’arbitraggio. Da lì in poi, si è visto un altro Rabiot e anche il club, insieme a Massimiliano Allegri, ne ha preso atto.



Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, l’orizzonte di Rabiot alla Juventus potrebbe allungarsi. Sembrano sempre meno probabili le manovre di mercato in uscita che lo potrebbero vedere protagonista in estate. Il contratto del giocatore scade nel 2023 ed è oggi più forte l’ipotesi di un rinnovo, ma ad una condizione. Ci sarà da sedersi insieme a mamma Veronique e discutere il prolungamento: come ormai noto, la Juventus partirà dal presupposto di un’offerta al ribasso.