"Conte? Noi pensiamo a chi vogliamo, non a chi non vogliamo". L'aveva buttata lì, questa battuta, Andrea Agnelli nell'ultima intervista Radio 24. Sarri era chiaramente la prima scelta, e per questo andava rispettato. Sarri che era primo in classifica e già agli ottavi di Champions. Sarri che oggi sembra sempre meno solido, ma che ha comunque un finale di stagione tutto da vivere. A braccetto con l'Inter.



PERICOLO CONTE - Come scrive Tuttosport, colui che "era considerato un simbolo della più pura juventinità e oggi viene vissuto come un traditore della causa", rischia seriamente di vincere lo scudetto. La paura è tanta. Soprattutto di una beffa così forte in un finale che sembrava scontato. Un bruciore di stomaco che non riguarderebbe soltanto la dirigenza e Agnelli in primis, perché anche parte della squadra sarebbe coinvolta. Il destino dello scudetto passa anche da un gesto d'orgoglio, quello di Conte e quello della Juventus. Vincerà chi saprà compattarsi meglio.