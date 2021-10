L'attaccante 2002 è un giocatore tutto da scoprire: arrivato a Torino in estate per esordire ha dovuto aspettare i primi di ottobre, colpa di un infortunio che lo ha tenuto fermo per più di un mese. "E' sveglio", dice Allegri, che sa di poterci e volerci puntare. Stesso discorso vale per Arthur, che della Juve può essere risorsa fondamentale dopo i mille problemi fisici. L’esordio bis non è arrivato contro il Torino, ma Allegri conta di averlo in buona condizione già contro la Roma. E in questa sosta cercherà di capire come possono essere inseriti nei meccanismi della sua Juventus.Kaio Jorge, Allegri lo sa bene, avrà bisogno inevitabilmente di un lungo periodo di adattamento, parte ultimo nelle gerarchie offensive ma può recuperare e ha il solo compito di mostrare il meglio di sé, senza il peso, alla sua età, di essere il punto di riferimento dell'attacco o decisivo per la propria squadra. Intanto, però, ha già compreso quanto importante possa essere inserirsi al meglio nel contesto bianconero: ecco perché gli altri brasiliani del gruppo (Alex Sandro e Danilo, oltre ad Arthur) lo stanno aiutando a fare squadra, mentre prende lezioni di italiano a casa e s’allena anche nel giorno di riposo. La voglia di incidere è tanta.Dopo le fatiche della scorsa stagione e l'intervento estivo, adesso Arthur sta bene ma deve ritrovare la condizione. Allegri lo spingerà e proverà in amichevole, lui ha una scommessa: convincerlo Allegri che può inserirsi nei suoi equilibri, pur non essendo il suo centrocampista ideale.