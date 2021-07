Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, per Edinsi apre un'estate molto particolare. La famiglia Friedkin vedrebbe di buon grado la partenza dell'attaccante bosniaco. Dove potrebbe andare l'ex Manchester City? Inter e Juventus su tutte, chiamate tuttavia a definire alcune uscite fondamentali per dare respiro ai rispettivi bilanci prima di poter immaginare di dare l'assalto per il bosniaco. Che nel frattempo si è detto pronto a ripartire sotto la guida di Mourinho.