Paulha cambiato idea 45 giorni dopo l'infortunio subito durante la tournée negli USA: si opera al ginocchio destro. Il test sul campo di oggi non è andato bene e per questo il giocatore della Juventus ha deciso di ricorrere immediatamente all'intervento di meniscectomia.L'intervento cambia quindi i tempi di rientro del centrocampista francese: 40-60 giorni previsti per il recupero, Pogba punta al rientro in tempo per il Mondiale.