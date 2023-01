Tramite il proprio sito ufficiale, laha commentato l'esordio di Hanscon la, squadra in cui è approdato pochi giorni fa dopo la prima parte della stagione vissuta al Südtirol."La puntata di oggi della nostra rubrica, dedicata ai talentiin giro per l'Italia e per l'Europa, ha come protagonista ancora una volta Hans Nicolussi Caviglia. E non potrebbe essere altrimenti. L'ultima volta che vi abbiamo parlato di lui era il 24 ottobre e aveva appena segnato una splendida rete, una gemma per essere più precisi, che aveva permesso al Südtirol di superare il Parma. Da quel giorno di fine ottobre di strada, Hans, ne ha percorsa tanta. Non si è mai fermato e ha continuato a stupire in Serie B con grandi prestazioni che gli sono valse la chiamata della Salernitana nella finestra di mercato invernale. Una nuova piazza, un nuovo palcoscenico - la Serie A - in cui misurarsi e nuovi obiettivi da inseguire in questa seconda parte di stagione.Succede tutto così in fretta!Nicolussi Caviglia diventa un nuovo giocatore della Salernitana giovedì 5 gennaio e scende subito in campo per allenarsi per la prima volta con i suoi nuovi compagni.Non c'è tempo da perdere, domenica 8 gennaio a Salerno arriva il Torino. E indovinate un po'? Hans parte titolare nel centrocampo campano e gioca tutta la partita, terminata con il punteggio di 1-1. Una partita delle sue: attenta, di qualità, intelligente. E a fine gara le parole di Davide Nicola suoneranno dolcissime.Parole di stima che certificano il grande impatto che ha avuto all'interno del gruppo, dal suo arrivo, il classe 2000. Per Nicolussi Caviglia quella contro il Torino è stata la quarta presenza in Serie A, dopo le tre ottenute con la maglia della Juventus nella stagione 2018/2019. È stata, però, la prima in assoluto da titolare. Insomma, un inizio niente male.Che esordio, Hans!".