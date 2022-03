La Juventus ha presentato l'offerta a Federico Bernardeschi per il rinnovo contrattuale. Stando a quanto riferisce calciomercato.com la cifra offerta all'attaccante di Carrara è di 2,5 milioni di euro. La società torinese non è disposta ad andare oltre questa cifra. La decisione ora spetterà a Federico: prendere o lasciare per l'attaccante che comunque è nei radar di Roma e Lazio.