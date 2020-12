Le ultime voci di mercato su Cuadrado riguardano la Cina, ma anche in questo caso, come per quelle dalla Premier League, la risposta di calciatore e club è la stessa: no, grazie. La Juve non sta pensando a una sua cessione, né a gennaio, né in estate. Cuadrado (classe 1988) è sotto contratto fino a giugno 2022 e viene ritenuto un giocatore importante per il progetto di Pirlo in bianconero. Lo scrive calciomercato.com.