La Juve è su Jorginho. A raccontarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la Juve lusinghi il giocatore, anche perché stavolta tutto può avvenire in maniera più naturale. Dopo quattro anni in Premier League il centrocampista nato a Imbituba è pronto a voltar pagina. La chicca è relativa alll'ingaggio: visto che può usufruire dell’ormai famoso Decreto Crescita, vale a dire quello sconto del 50% sulle tasse, un ingaggio da 6 milioni netti costerebbe ai bianconeri 9 milioni al lordo.