Sandro Tonali è stato sicuramente uno dei prospetti più giovani della nostra Serie A ad essersi messo in luce nel corso di questa stagione. È retrocesso in Serie B con il Brescia, ma il suo immediato futuro è ancora nella massima categoria. Da tempo l’Inter gode di una posizione di vantaggio sulle concorrenti in corsa per il talento classe 2000, e Calciomercato.com riporta le cifre dell’affare: si tratta di un’operazione da 35 milioni di euro, suddivisi tra 10 di prestito e 25 dall’obbligo di riscatto. La Juventus sembra ormai essersi tirata indietro, sia per priorità sul mercato sia per posizione ormai troppo consolidata dei nerazzurri sul giocatore.