Il Liverpool sta prendendo in considerazione di fare un'offerta alla Juve per Federico Chiesa. Quanto alta? 40 milioni di euro per il numero 7 bianconero. Secondo La Gazzetta dello Sport la Juventus, però, sarebbe disposta ad accettare la cessione, solo rimanendo sulla lunghezza d'onda dei 60 milioni di euro. Il giocatore ha ancora due anni di contratto e così la dirigenza vuole massimizzare una possibile uscita.